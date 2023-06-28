إطلاق «ستونهنج ريزيدنس» في قرية جميرا الدائرية

المصدر: (دبي - البيان)

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طرحت شركة سيغريكس للتطوير العقاري في دبي، مشروع ستونهنج ريزيدنس بقيمة 96 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية. ويأتي المشروع بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية - شارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد. وتتوفر كل أنماط البنية الحيوية على بعد 5-10 دقائق سيراً على الأقدام - رياض الأطفال، والمراكز التعليمية الراقية، ومحلات السوبر ماركت والحدائق.

وسيغريكس للتطوير العقاري، هي جزء من مجموعة سيغريكس القابضة المتنوعة التي تزاول عملها في دبي منذ سنة 1995.

وتقوم الشركة حالياً بإدارة 7 مشاريع بالشراكة مع مستثمرين ومطورين حيث تشرف شركة سيغريكس للتطوير العقاري على جميع مراحل تنفيذ المشروع بدءاً من اختيار الأراضي، وانتهاءً بإدارة المبيعات.

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