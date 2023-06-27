«هوست في» الهندية تفتتح مقرا في دبي لتقديم خدمات الويب السحابية لأسواق المنطقة

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أعلنت شركة "هوست في" «HostFe»، الرائدة لحلول استضافة الويب التي تتخذ بنغالورو الهند مقراً لها، عن إطلاق عملياتها في دبي لرفع خدمات استضافة الويب السحابية في المنطقة.

ويتماشى إطلاق الشركة لمقرّها الجديد في الإمارات مع التوسع الاستراتيجي للعلامة التجارية الهامّة في الخدمات السحابية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة الويب السحابية الموثوقة والمتطورة في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعدّ دبي أحد أسرع الاقتصادات نمواً عالميًّا، وهي موطن لمجتمع أعمال نابض بالحياة ومزدهر، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتطورها الرقمي، حيث تعمل الإمارة على أن تكون مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة.

وتقدم HostFe حلولًا مرنة وقابلة للتطوير تضمن الأداء الأمثل لموقع الويب وأمانًا محسّنًا وتجارب مستخدم سلسة، وتضمن مراكز البيانات الحديثة التابعة للشركة، والمجهزة ببنية تحتية متطورة وتقنيات متطورة، موثوقية وسرعة وجاهزية رائدة في الصناعة لعملائها.

وقال موثوفيل مونيابا، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعتبر نقل عملياتنا إلى دبي مناسبة بالغة الأهمية للشركة، نحن متحمسون للمساهمة في بيئة الأعمال المزدهرة في دبي ودولة الإمارات، وتمكين الشركات من خلال حلول استضافة ويب موثوقة وآمنة».

وأضاف «مونيابا»: «هدفنا هو تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات من التركيز على كفاءاتهم الأساسية بينما نعتني بهم. من احتياجات استضافة الويب الخاصة بهم».

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