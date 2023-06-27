40.6 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، 5.8 % على أساس سنوي أو 40.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.

وأظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، إلى 737.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار في أبريل 2022.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى التجارة والصناعة 0.3 % على أساس شهري أو 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار مارس الماضي حيث تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

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