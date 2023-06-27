2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.6 مليار درهم، مع 637 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 653.87 مليون درهم، و576 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة عود ميثا.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم . وفاقت صفقات بيع 4 شقق 242 مليون درهم، تصدرتها شقة بقيمة 65.7 مليون درهم في مشروع برج كومو ريزندسز الذي تطوره نخيل في نخلة جميرا، إضافة إلى شقتين في المشروع ذاته الأولى بقيمة 59.3 مليون درهم والثانية بقيمة 53.6 مليون درهم، فيما سجل مشروع بولغاري لايتهاوس بيع شقة بقيمة 63.7 مليون درهم.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 52 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون 337.17 مليون درهم منها 30 رهن أراضٍ بقيمة 80.48 مليون درهم و131 رهن فلل وشقق بقيمة 256.69 مليون درهم وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 94.67 مليون درهم وأهمها في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 40 مليون درهم.

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