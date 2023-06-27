تطبيق يتيح الوصول لشبكة كبيرة من المقاولين والمصممين الداخليين

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة سيتلر، التي تم تأسيسها في الإمارات وانطلقت من دبي، عن إطلاق تطبيق يوفر شبكة واسعة من المقاولين والمصممين الداخليين.

وقال تيمور فاليتوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيتلر: نهدف في سيتلر إلى ضمان إكمال جميع مشاريع التجديد، مهما بلغ حجمها.

قالت أيسايلو فاليتوف، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة في سيتلر: «يضم التطبيق قائمة بأبرز المصممين الداخليين ومزودي المفروشات، ويوفر للعملاء منهجاً متكاملاً في عمليات التجديد والترميم من خلال تأمين وصولهم إلى مجموعة من الخبراء».

ويمكن للعملاء استخدام تطبيق سيتلر للوصول إلى مجموعة متنوعة من المصممين الداخليين البارزين. كما يتعاون سيتلر مع العديد من مزودي المفروشات، حيث يقدم أفضل المنتجات بتصاميم متنوعة وأسعار منافسة. وتأسست سيتلر، شركة تجديد المنازل والمكاتب والمتاجر التي تتخذ من دبي مقراً لها، في عام 2021.

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