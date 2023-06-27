«أديا» تستثمر 6 مليارات دولار في «أرديان»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وافق جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على استثمار مبلغ 6 مليارات دولار في شركة «أرديان» الفرنسية للاستثمارات، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية. وأفادت الصحيفة بأن استثمار «أديا» في «أرديان» سيكون في صورة استثمارات مشتركة في صفقاتها.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاستثمار يأتي بعد أن أعلنت «أرديان» في وقتٍ سابق عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي. وتستثمر «أرديان» في محفظة تضم عدداً من أصول الأسهم الخاصة المميزة التي تديرها شركة «مبادلة كابيتال»، الذراع المختصة بإدارة الأصول لدى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في أبوظبي.

ويأتي استثمار «أديا» في «أرديان» ضمن استثمارات إجمالية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار أعلنت الأخيرة عن جمعها، لغرض استخدامها في تأسيس صندوق استثماري ثانوي يتولى شراء حصص في صناديق للأسهم الخاصة من المستثمرين الدوليين. ولم يُعلق مسؤولو أي من «أديا» أو «أرديان» على الخبر. ومن الجدير بالذكر أن «أرديان» قد تأسست في عام 1999، ولديها الآن 16 مكتباً حول العالم، ويتجاوز عدد موظفيها 1000 موظف.

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