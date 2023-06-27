«جوائز السمعة العقارية» تُكرم الفائزين

المصدر: (دبي - البيان)

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كرمت «جوائز السمعة العقارية» التي أقيمت بدبي مؤخراً للمرة الأولى الإنجازات التي حققها الخبراء والشركات العاملة في سوق العقارات بدولة الإمارات.

وتقدم خبراء سوق العقارات بترشيحاتهم للجوائز خلال الفترة من 12 – 18 يونيو الجاري، ثم خضعت الترشيحات لعملية تقييم على نطاق واسع من جانب وكالة «ريبيوتيشن هاوس» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأدوات تقييمية مُسجَلة، ليتم في النهاية اختيار 19 فائزاً.

وتضمنت قائمة الفائزين مروان بن جاسم السركال، الشريك المدير في شركة «تشابتر 3»، و«معهد خبراء الابتكار العقاري» والموقع الشبكي الخاص بشركة «بروبرتي فايندر». ومهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، ودليلة لعريبي، مستشارة عقارية أولى لدى «دريفين بروبرتيز و«تايجر جروب»، وزينة خوري، الرئيسة التنفيذية لشركة «انسايت ديسكفري» و«جيه إل إل» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«سيليكت جروب». وجمع حفل «جوائز السمعة العقارية» ما يزيد على 150 ضيفاً، ما بين مطورين، ووسطاء عقاريين، ووكالات. ومن المُقرّر أن يقام الحفل سنويا.

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