«المالية المركزية» بالشارقة تنظم دورة متخصصة بلغة الإشارة

المصدر: (‏الشارقة- البيان)

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أنهى موظفو دائرة المالية المركزية في الشارقة دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة، وذلك ضمن مبادرة «سفراء المالية» التي تعبّر عن جوهر استراتيجية الدائرة في أن يكون كل موظف ممثلاً حقيقياً للدائرة على المستوى الداخلي، وكذلك الخارجي، بما يملك من كفاءات وخبرات وتجارب ومهارات، حيث قدم الدورة فريق «سفير التمكين» والذي يركز على توجهات التمكين في إمارة الشارقة. ‏ وتصب هذه الخطوة في تعزيز قدرات الموظفين على تقديم أقصى الخدمات الممكنة لذوي الهمم (الإعاقة السمعية). ‏

وقالت لطيفة المازمي رئيس قسم التدريب والتطوير ورئيس فريق سفير التمكين في الدائرة: تحرص الدائرة على مواكبة الجديد في المجالات كافة، وتركز بشكل مستمر على تطوير مهارات موظفيها للتعامل مع جميع الظروف والمستجدات، وفي ضوء ذلك لدينا دراسات وخطط وبرامج ومبادرات تتم دراستها وتنفيذها وفق برنامج زمني مدروس لتحقيق التواصل الأمثل مع العملاء، وتقديم أرقى مستوى للخدمات.

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