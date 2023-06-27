«عزيزي» تنجز 90 % من «بارك أفينيو 2»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها «بارك أفينيو 2»، في مدينة محمد بن راشد، مع تأكيد موعد التسليم في الربع الثالث من عام 2023. ويضم «بارك أفينيو 2» 3 مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة. ويتقدم العمل بسرعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية في «بارك أفينيو 2» بنسبة 100 %.

ووصل عدد القوى العاملة بمباني بارك أفينيو إلى 529 فرداً. وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط 95 %، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 97 %، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 95 %. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير: «سعداء بمشاهدة التقدم المتسارع في بارك أفينيو 2 ونتطلع بشغف إلى اكتماله المقرر في الربع الثالث من عام 2023».

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