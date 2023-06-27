مؤسسات أبوظبي تشارك في أكبر مؤتمر أوروبي لإدارة الأصول والثروات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك جهات ومؤسسات عدة في أبوظبي، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وسوق أبوظبي العالمي، في منتدى صناديق الاستثمار «IMPOWER»، الذي تنعقد أعماله على مدار يومي 27 و28 يونيو 2023 في مركز «جريمالدي» للمعارض والمؤتمرات في مونتي كارلو بموناكو، حيث يصنف هذا الحدث المرموق بأنه أكبر مؤتمر لإدارة الأصول والثروات في أوروبا، ويجتذب أكثر من 1400 جهة عالمية رائدة، تمثل أكثر من 60 دولة.

مشاركات

ويشارك في منتدى صناديق الاستثمار «IMPOWER» أكثر من 500 من مديري الأصول والثروات و400 من كبار المستثمرين في الصناديق ومالكي الأصول، حيث يعد المنتدى بمثابة منصة كبرى تجمع قادة القطاع، من أجل تعزيز التواصل والتعاون، واستكشاف الفرص الجديدة على ساحة قطاع إدارة الأصول، التي تشهد تطورات مستمرة.

ورسخت أبوظبي مكانتها ضمن أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول، مستفيدة من قوة ناتجها المحلي الإجمالي، الذي بلغ نحو 300 مليار دولار في عام 2022، كما نجحت الصناديق السيادية لأبوظبي، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «القابضة»(ADQ) أبوظبي ومبادلة، في تكريس مكانتها المعترف بها عالمياً في هذا القطاع، وذلك بفضل دعم أنشطتها في استثمارات رأس المال المؤسسي، كما أسهمت بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة وأطرها التنظيمية الحديثة، وقدرتها على توفير فرص الوصول إلى العديد من الأسواق المتنوعة، في تحقيق النمو المستمر للإمارة مركزاً مزدهراً في مجال إدارة الأصول.

كما لعب سوق أبوظبي العالمي دوراً أساسياً في دفع مسيرة التطور الاستراتيجي لأبوظبي، من خلال تعزيز المنظومة الاقتصادية الشاملة، والمساهمة في النمو المستدام داخل دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، حيث أسهمت أطر سوق أبوظبي العالمي التنظيمية المتكاملة والتزامه بالتعاون ودفع جهود الابتكار في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً دولياً رائداً، يوفر بيئة عمل جاذبة لشركات إدارة الأصول والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ورواد القطاع، الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها المنطقة ومن المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».

سوق أبوظبي العالمي

ويمثل سوق أبوظبي العالمي في منتدى صناديق الاستثمار «IMPOWER» آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، والذي سيشارك كونه متحدثاً في الجلسات الحوارية الرئيسية والعروض التقديمية، حيث يؤكد حضور سوق أبوظبي العالمي في هذا الحدث التزام السوق بصياغة مستقبل القطاع، من خلال تعزيز مجالات التعاون وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

وقال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا المشاركة في المنتدى الذي يعد الحدث الأبرز في قطاع إدارة الأصول والثروات على مستوى أوروبا، ونتطلع إلى استعراض إنجازاتنا، والتفاعل مع نظرائنا في القطاع، واستكشاف سبل التعاون الجديدة».

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