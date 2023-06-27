مركز عجمان للتوفيق والتحكيم يستعرض خطته وفرص تطوير الخدمات

المصدر: (عجمان – وام)

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استعرضت لجنة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، خطة عملها وفرص تطوير الخدمات واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، وذلك دعماً لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وآمنة تواكب تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين.

ترأس أعمال الاجتماع في مقر غرفة عجمان، محمد راشد بن جبر السويدي نائب رئيس لجنة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، وأعضاء اللجنة سلطان راشد المطروشي، والدكتور أمجد الجهني، وزايد سعيد الشامسي، كما حضر الاجتماع أحمد خليفة المويجعي الأمين العام للجنة. تناول اللقاء خطة عمل اللجنة وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، وضرورة تكثيف التعاون والتواصل مع مراكز التوفيق والتحكيم العاملة على المستويين المحلي والدولي، كما ناقش الحضور أهمية تكثيف ندوات وفعاليات المركز بهدف تنمية الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال، وتعزيز ثقافة القضاء البديل في القضايا التجارية.

وأفاد أحمد خليفة المويجعي، أن المركز يسعى إلى تطوير عملياته بهدف توفير بيئة ملائمة لتسوية النزاعات التجارية بطرق بديلة وسريعة ومحايدة تحفظ حقوق كافة الأطراف، مشيداً بجهود المركز لاستقطاب نخبة من الخبراء والمحكمين المعتمدين إلى جانب دور المركز لتعزيز خبرات وقدرات أعضائه من المحكمين وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الاقتصادي والاستثماري بشكل عام.

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