بنك رأس الخيمة شريك مصرفي لواحة الأصول الرقمية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلنت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO)، التي تعد المنطقة الحرة الأولى والوحيدة في العالم المخصصة لشركات الأصول الرقمية، والافتراضية العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، ليكون أول شريك مصرفي للواحة، وتهدف الشراكة لإعادة تشكيل المعايير المصرفية، وإمكانية الوصول في مجال الجيل الثالث من الويب.

وسيقدم البنك الخدمات المصرفية، ويسرع عمليات فتح الحسابات المصرفية للشركات العاملة في واحة الأصول الرقمية في رأس الخيمة، ويمثل ذلك قفزة كبيرة في إطلاق الإمكانات الكاملة للابتكار في الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث يعالج التحديات المستمرة لإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات بفضاء الجيل الثالث من الويب، والأنشطة الرقمية الأخرى على الساحة العالمية.

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