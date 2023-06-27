25.3 % ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في يونيو

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي 25.3% إلى 1.05 مليار درهم منذ مطلع يونيو الجاري، مقارنة مع صافي استثمارات بلغ 837.95 مليون درهم خلال تداولات مايو الماضي، ما يؤكد مواصلة المستثمرين الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة بسوق دبي على نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الشركات التشغيلية. ويعزز هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي من فرص جذبه مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وتفصيلاً، جاء الارتفاع الكبير بصافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي نتيجة عمليات شراء خلال يونيو بقيمة 3.2 مليارات درهم تقريباً، مقابل عمليات بيع بـ 2.14 مليار درهم. وانضمت إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة استثمارات للعرب بصافي مشتريات بلغ 232.9 مليونا بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 1.47 مليار درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 1.24 مليار.

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