تمديد الشراكة الاستراتيجية بين «&e المؤسسات» و«كومفيفا»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «كومفيفا»؛ إحدى الشركات الرائدة في العالم في تجربة العميل وحلول تسييل البيانات، عن تمديد نطاق شراكتها مع «&e المؤسسات»، لاستحداث منصة متطورة متعددة القنوات للتواصل كخدمة CpaaS للشركات.

وتعتبر «&e المؤسسات»، إحدى قطاعات الأعمال المتخصصة والتابعة لــ «&e»، والتي تركز على توفير حلول رقمية متقدمة، من شأنها المساهمة في مساعدة الشركات على تحويل الطريقة، التي تدير بها أعمالها. وبناء على ذلك تقوم «&e المؤسسات» بتمكين الشركات، عبر قطاعات متعددة، من تعزيز إمكاناتها الرقمية والارتقاء بها. ومن خلال الخدمات السحابية والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، تعمل &e المؤسسات على قيادة وتوجيه الشركات والاقتصادات نحو عالم أكثر ذكاء وأماناً واستدامة.

ستعمل شراكة «كومفيفا» مع «&e المؤسسات» على تطوير نظام بيئي متقدم (CPaaS) يستفيد من منصة كومفيفا CPaaS التالية، والوصول إلى الأسواق الإلكترونية. ستمكن إمكانات الاتصال في الوقت الفعلي، ما يساعد المؤسسات على تحسين تجربة العميل للمستخدم النهائي، وإضفاء الطابع الشخصي عليها بسلاسة عبر قنوات متعددة.

ويمكن للشركات عبر مجالات عدة أن تدمج نفسها داخل النظام، وتخلق تطبيقات خصوصاً بها، ووضع تجارب مخصصة لعميلهم النهائي.

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