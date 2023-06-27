«أدنوك للتوزيع» توقّع اتفاقية تعاون مع «هندوستان للبترول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»؛ الشركة المتخصصة على مستوى الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع شركة هندوستان للبترول المحدودة؛ وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود وزيوت التشحيم في الهند. وتعبر الاتفاقية عن رغبة الشركتين باستكشاف فرص التعاون المتاحة لتعزيز أنشطة المبيعات الدولية لزيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة الخاصة بالشركتين في الإمارات والهند وغيرهما من الدول.

ويعتبر السوق الهندي ضمن أهم الأسواق العالمية لزيوت التشحيم، حيث يصل حجم الطلب على زيوت التشحيم إلى 3 مليارات لتر سنوياً.

وتهدف أدنوك للتوزيع إلى تعزيز حضورها في هذا السوق الديناميكي والوصول إلى شبكة توزيع تضم أكثر من 28.000 محطة خدمة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم التزامنا الاستراتيجي بالتعاون مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم مثل شركة هندوستان للبترول المحدودة التي تتمتع بسجل قوي يمتد لأكثر من قرن في السوق الهندي، الذي يعتبر ضمن أكبر الأسواق لتوزيع زيوت التشحيم على مستوى العالم، وهو ما سيعزز فرص نجاحنا في دخول هذا السّوق الجذاب والواعد بفرص النمو. كما يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلتنا المستمرة للتوسع الدولي، ويعزز مكانتنا الرائدة ضمن أهم الموزعين في أسواق زيوت التشحيم الرئيسية في جميع أنحاء العالم».

وترسي الاتفاقية إطاراً تعمل بموجبه الشركتان على تطوير نظام عمليّات يحقق الاستفادة القصوى من الشراكة من خلال تعزيز التعاون على مستوى العمليّات الدولية التي تعود بالفائدة على الشركتين. وتأتي الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع الدولي، ومساعدة الشركتين على دخول أسواق رئيسية جديدة وواعدة عبر التعاون المشترك، حيث وقع اختيار الشركتين على استكشاف فرص التعاون لدخول 10 أسواق رئيسية مستهدفة خلال 2023.

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