13.67 % ارتفاع مؤشر «سوق دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

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صعد مؤشر سوق دبي 13.67 % أو 455.9 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي ليقفز من 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي إلى 3791.99 نقطة في آخر جلسات يونيو الجاري، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 19.9 % والعقار 16.9 % والخدمات 13.3 % والمالية 11.4 % فيما أضافت أسهم الإمارات نحو 220 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال نفس الفترة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 14.2 % و«إعمار العقارية» 9.2% و«ديوا» 15 % و«إعمار للتطوير» 34.2 % و«تيكوم» 10 % و«العربية للطيران» 13.5 % و«سالك» 33.5 % و«دبي للاستثمار» 8 % و«إمباور» 38 %، فيما حقق «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تجاوزت 494 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول مستقطباً سيولة بنحو 10.8 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 3.9 مليار درهم، و«ديوا» 3.6 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 3.3 مليار درهم و«مصرف عجمان» 3.26 مليار درهم.

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