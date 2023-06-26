"تعليم" تعلن نتائج طلبة الثانوية العامة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، نتائج طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2022-2023، وبلغ عددهم 28 ألفاً و618 طالباً وطالبةً في المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، وبلغت نسبة النجاح 85.28% في المسار العام الذي يضم 13 ألفاً و278 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 77.17% في المسار التطبيقي الذي يضم 727 طالباً وطالبةً، أما طلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وعددهم 8523 طالباً وطالبةً فبلغت نسبة النجاح في المسار العام 79.89% والمتقدم 91.96%.

وحقق طلبة مسار النخبة البالغ عددهم 295 طالباً وطالبةً نسبة نجاح بلغت 97.97%، كما حقق طلبة المسار المتقدم في المدارس الحكومية وعددهم 5795 طالباً وطالبةً نسبة نجاح 94.46%.

وتقدم لامتحان الثانوية العامة 20 ألفاً و 95 طالباً وطالبةً في المدارس الحكومية، وبلغت نسبة النجاح العامة لجميع المسارات التعليمية ما يقارب 87.82%.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن "النتائج المتميزة هذا العام هي انعكاس للتطور النوعي الذي يشهده قطاع التعليم الحكومي بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي، وحرصها الدائم على توفير الإمكانيات كافة التي تؤهل طلبة الإمارات للوصول إلى أرقى المستويات العلمية".

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