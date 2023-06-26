بيع 4 شقق في دبي بـ 242 مليون درهم وأرض بقيمة 350 مليوناً

المصدر: البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقات بيع لـ 4 شقق بقيمة اجمالية فاقت 242 مليون درهم، تصدرتها صفقة بيع شقة بقيمة 65.7 مليون درهم في مشروع برج كومو ريزندسز الذي تطوره شركة نخيل في نخلة جميرا، بالإضافة إلى شقتين بذات المشروع الأولى بقيمة 59.3 مليون درهم والثانية بقيمة 53.6 مليون درهم، فيما سجل مشروع بولغاري لايتهاوس بيع شقة بقيمة 63.7 مليون درهم.

كما سجلت الدائرة اليوم صفقة بيع لأرض مساحتها 241377 قدم مربع في منطقة عود ميثاء بقيمة 350 مليون درهم.

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