غرفة عجمان تشارك في مؤتمر غرف التجارة العالمية في جنيف

المصدر: (عجمان - البيان)

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دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كونها وجهة مثالية للاستثمار، شارك محمد بن عبدالله الحمراني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات الدورة 13 لمؤتمر غرف التجارة العالمية والذي تنظمه غرفة تجارة جنيف بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، وعقدت أعمال المؤتمر في جنيف .

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء وممثلي غرف التجارة والمسؤولين وأصحاب الأعمال، وحظي بتنوع لافت لجلساته وفعالياته المصاحبة التي تزيد على 40 جلسة وفعالية، وبمشاركة أكثر من 1500 مشارك، يمثلون ما يزيد على 100 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً وخبيراً، لمناقشة واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي وسبل تسهيل حركة التجارة والشراكات الاقتصادية حول العالم

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