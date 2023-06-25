«غرفة الشارقة» تدعو قطاع التجزئة للاستفادة من «عروض الصيف»

المصدر: الشارقة - البيان

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دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مراكز التسوق وقطاع تجارة التجزئة على مستوى إمارة الشارقة، للمشاركة في فعاليات نسخة عام 2023 من «عروض صيف الشارقة» الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه الغرفة سنوياً، وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الإمارة السنوي لقطاع التجزئة، الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل في كل أنحاء الشارقة.

وحثت غرفة الشارقة المراكز والمحال التجارية للمسارعة في المشاركة بهذا الحدث، كونه يشكل فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم وعرض منتجاتهم أمام سكان وزوار الشارقة الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء العالم، لاسيما وأن العروض تشهد هذا العام دورة استثنائية بما ستتضمنه من تجارب مميزة وعروض ترفيهية ممتعة وتجربة المأكولات من مختلف ثقافات العالم، ضمن أجواء احتفالية صيفية تناسب كل أفراد الأسرة.

وأكد جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، حرص غرفة الشارقة على دعم قطاع تجارة التجزئة عبر إتاحة الفرصة أمام مراكز التسوق والمحال التجارية لتقديم أحدث عروضها وأميزها، من خلال «عروض صيف الشارقة» التي ستقدم هذا العام المزيد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المشوقة، إلى جانب العروض الترويجية التي تسهم في إثراء تجربة التسوق في مراكز التسوق والمتاجر، ليتسنى لجميع سكان وزوار الشارقة قضاء أمتع الأوقات خلال عطلة الصيف في ربوع الإمارة، داعياً الجميع للمشاركة في فعاليات «عروض صيف الشارقة 2023» واستكشاف كل روائعها وتجاربها الفريدة والمفاجآت التي يخبئها عدد كبير من مراكز التسوق المشاركة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وأوضح أن اللجنة التنظيمية لعروض صيف الشارقة أطلقت الحملة الإعلانية والتسويقية لعروض صيف الشارقة تحت شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، حيث ترتكز استراتيجية اللجنة في التسويق للحدث هذا العام على تجربة التسوق الغنية والفريدة من نوعها التي تتميز بها الإمارة، من خلال الاعتماد على أدوات مبتكرة عدة مثل الحملات الدعائية الطرقية بالشوارع الرئيسية للإمارة، وفي مراكز التسوق ومحطات الوقود وغيرها، إلى جانب المحطات الإذاعية والتلفزيونات ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة والمخصصة للعروض، فضلاً عن التعاون مع مؤثري التواصل الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية المعنية، والتي تتكامل مع عناصر عروض صيف الشارقة القائمة على التسوق والترفيه والربح مع الأجواء الاحتفالية التي ستملأ الشارقة على مدى 65 يوماً.

وتعد عروض صيف الشارقة من الأحداث المهمة التي تنظمها الغرفة وتحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق، كما تعتبر العروض فرصة مهمة لقطاع تجارة التجزئة في مختلف مناطق الإمارة في إطار سعيها لجذب أكبر عدد من المتسوقين ورفع نسبة مبيعاتهم طوال أيام فصل الصيف.

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