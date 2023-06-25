«الإمارات للتنمية» يفوز بجائزة عن استراتيجية التواصل لهويته المؤسسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حاز مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريم مجلة ترانسفورم، المجلة العالمية الحصرية المتخصصة في تغطية تحوّل العلامات التجارية وتطورها، في حفل توزيع «جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2023»، وذلك عن استراتيجية التواصل الخاصة بهويته المؤسسية عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وفاز المصرف بالجائزة البرونزية لـ«أفضل تعبير لهوية مؤسسية في وسائط التواصل الاجتماعي»، ما يعكس تميز وفعالية مصرف الإمارات للتنمية في التسويق وإيصال المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي والذي يعكس رسالته المؤسسية ويمكّنه من التفاعل المؤثر مع جمهوره المستهدف كما تعكس هذه الجائزة التزام المصرف تبني الابتكار للارتقاء بممارسات الاتصال والمحتوى الرقمي لديه.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «ندرك في مصرف الإمارات للتنمية أهمية التحول الرقمي، ولا سيما في قسم التسويق والاتصال لدينا وحرصنا على تطوير محتوى يعكس هوية مصرف الإمارات للتنمية يحمل طابعاً إبداعياً وإنسانياً في الوقت ذاته، كما اعتمدنا استراتيجية متكاملة للمحتوى الرقمي تعزز تفاعلنا مع المجتمع الذي نخدمه ونتشرف بالحصول على تكريم مجلة ترانسفورم، الذي يعكس نهجنا الناجح في التواصل مع شركائنا وعملائنا الحاليين والمستقبليين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، دعماً لتحقيق طموحاتهم في المزيد من النمو».

وتضم لجنة تحكيم جوائز «جوائز ترانسفورم» نخبة من متخصصي التسويق من شركات تسويق بارزة في المنطقة. ويتم التقييم وفق معايير صارمة، وتشمل التحديات التي تواجهها العلامة التجارية، والنهج الاستراتيجي الذي تعتمده، والابتكار الإبداعي، والنتائج التي تحققها. وقد حصل مصرف الإمارات للتنمية على الجائزة البرونزية ضمن فئة أفضل تعبير عن هوية مؤسسية في وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أسلوبه الجديد والمبتكر الذي يميزه عن غيره من المؤسسات التقليدية، إلى جانب تطور هويته من مؤسسة مالية فقط إلى هوية مؤسسية معروفة.

وفي أبريل من سنة 2021، أطلق مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيةً طموحاً تهدف إلى تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية: الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول سنة 2026.

وفي إطار استراتيجيته الخاصة بالتسويق والاتصال، نجح مصرف الإمارات للتنمية في بناء هوية متميزة بألوان نابضة وبعد إنساني مع الاعتماد على المحتوى الرقمي المبتكر وتعزيزه بالمنشورات المتحركة ومقاطع الفيديو. ونال هذا التحول إعجاب لجنة التحكيم، إذ وصفه أحد الحكام في حفل توزيع «جوائز ترانسفورم» بأنه «عمل متميز يضفي طابعاً إنسانياً على هوية العلامة التجارية لمصرف الإمارات للتنمية».

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