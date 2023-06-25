«موانئ أبوظبي» تدخل سوق الأحواض الجافة والإصلاح

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تأسيس «سفين للأحواض الجافة» وذلك عبر مشروع مشترك مع شركة بريمير للخدمات الهندسية، المتخصصة في خدمات بناء وإصلاح السفن، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية.

وسيقدم المشروع الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية بما يشمل صيانة السفن الطافية وبناء السفن وتجديدها. ويقع مركز عمليات «سفين للأحواض الجافة» في ميناء خليفة وسوف يتضمن حوضاً لبناء السفن ومرفقاً للإصلاح بمساحة 45,000 متر مربع، وجدار رصيف بمساحة 350 متراً مربعاً لإصلاح السفن الطافية، وحوضاً جافاً عائماً لصيانة السفن وتجديدها. ومن المتوقع أن يبدأ الحوض الجاف العائم عملياته في يوليو من سنة 2023، أما حوض بناء السفن فقد بدأ عمله ببناء عبّارتين اثنتين لمتعاملين في الإمارات. وبمجرد الانتهاء من إنشاء المركز بالكامل، ستتولى تشغيله «سفين للأحواض الجافة» وسيكون مجهزاً بالكامل لاستيعاب الناقلات وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والسفن البحرية والرافعات.

وعبر المشروع المشترك الجديد، ستستفيد مجموعة موانئ أبوظبي من مكانتها وخبرتها كونها واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة البحرية، إضافةً إلى تخصيص مساحة من رصيف جدار ميناء خليفة لتطوير وتشغيل مركز الخدمات الجديد. وستسهم «بريمير مارين» بدورها بمعرفتها وخبرتها التقنية في مساعدة المتعاملين على بناء وإصلاح وصيانة السفن والأصول البحرية الأخرى بطريقة مستدامة بيئياً. وسيخدم الكيانان معاً احتياجات الأسطول البحري لمجموعة سفين، إلى جانب احتياجات قاعدة أوسع من المتعاملين الإقليميين والعالميين ومن ذلك قطاعا الشحن البحري وأوفشور.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين في مجموعة موانئ أبوظبي: «يعد إنشاء سفين للأحواض الجافة» تطوراً بارزاً بالنسبة لمجموعة «سفين»، لأنه يسهم في توسيع نطاق خدماتنا وقدرتنا على خدمة القطاع البحري الإقليمي. ونتطلع إلى العمل من كثب مع شركائنا في «بريمير مارين» لنجمع ما بين انتشارنا العالمي وسجلها القوي عدة عقود من أجل تطوير تطلعاتنا إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً ومركزاً للتميز في بناء السفن البحرية وإصلاحها وصيانتها».

وقال هيمانت تاندون، العضو المنتدب لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية: «يشرفنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الفترة المتميزة على إنشاء مركز بحري يركز على المتعاملين في ميناء خليفة. ويمثل هذا المشروع المشترك بداية جديدة بالنسبة لنا، وبهذه الشراكة التي تجمع فرق عملنا التي تتمتع بمهارات عالية مع الخبرة الواسعة للمجموعة، فإننا نهدف إلى تحقيق نجاح كبير في صناعة بناء السفن».

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