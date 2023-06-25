«مطارات أبوظبي» تتوقع انتعاش حركة المسافرين خلال العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقعت «مطارات أبوظبي» انتعاش حركة المسافرين، عبر مطار أبوظبي الدولي قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وخلالها.

موضحة أنه من المتوقع أن يسافر ما يزيد على 900,000 شخص من مطار أبوظبي الدولي من 23 يونيو وحتى 7 يوليو، على متن أكثر من 5,000 رحلة متجهة إلى 109 وجهة في 59 دولة، وستشهد الأيام 24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65,000 مسافر.

ودعت مطارات أبوظبي المسافرين إلى اتباع بعض النصائح، لضمان رحلة سلسلة ومريحة، خلال عطلة العيد، تتضمن زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتك قبل التوجه إلى المطار، وكذلك التأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة، والتحقق من صحتها.

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