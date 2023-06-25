95 % إشغال فنادق أبوظبي خلال العيد

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية في أبوظبي إقبالاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بأن تتواصل حدة الزخم مع انتعاش الطلب وتوقعات بتجاوز نسبة الإشغال 95 % في العديد من المنشآت الفندقية خلال إجازة عيد الأضحى، فيما تصل معدلات الإشغال إلى 100 % في المنشآت الشاطئية والمنتجعات.

وأعلنت فنادق العاصمة العديد من العروض والخصومات لجذب شريحة أكبر من النزلاء أسهمت في زيادة الحجوزات وإشغالات الفنادق لمستويات قياسية، فيما تباينت أسعار الغرف خلال الفترة الحالية وتراوحت بين 500 و1000 درهم.

وأكد عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع السياحة والفنادق تدفق أعداد كبيرة من النزلاء وارتفاع نسب الحجوزات والإشغالات الفندقية وزيادة الإقبال على المنتجعات السياحية خلال إجازة عيد الأضحى. وأشار الخبراء إلى أن نسبة الإشغال في فنادق العاصمة سوف تتجاوز 95 % خلال إجازة عيد الأضحى، موضحين أن إجازة العيد جاءت منتصف الأسبوع ما جعل كثيراً من النزلاء يبدؤون الحجوزات من أول من أمس ولمدة 10 أيام كاملة.

إرث أبوظبي

وأكد نضال العليان، مدير فندق «إرث أبوظبي» أن نسبة الإشغال في الفندق تتراوح ما بين 90 إلى 95 % في الفترة الحالية متوقعاً أن تتجاوز الإشغالات 95 % خلال عطلة عيد الأضحى هذا العام مع زيادة الحجوزات.

وأوضح أن الفندق يضم 237 غرفة و42 جناحاً و13 من الفلل الفاخرة، والتي تتميز بتصاميمها الأنيقة والفريدة لتوفر أجواءً استثنائية تلبي مختلف توقعات الضيوف.

وحول أسعار الفندق خلال إجازة العيد أوضح مدير فندق «إرث أبوظبي» أن أسعار الليلة في الغرفة نحو 800 درهم، شاملة الإفطار، أما في الجناح 1600 درهم، شاملة الإفطار، أما الفيلا المكوَّنة من غرفة واحدة وتشمل مسبحاً خاصاً نحو 4800 درهم، شاملة الإفطار، والفيلا المكوَّنة من غرفتين وتشمل مسبحاً خاصاً تصل إلى 6800 درهم، شاملة الإفطار.

وأشار العليان، إلى أن هذه أسعار عيد الأضحى والتي تختلف عن أسعار الحجوزات العادية وكذلك تختلف عن حجوزات الصيف، وتوقع أن تصل نسبة الإشغال في الفندق خلال العطلة الصيفية إلى 80 %. وأضاف أن فندق «إرث أبوظبي» يعتبر الوحيد على مستوى الدولة كـ«براند إماراتي»، ولديه خطط للاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة.

إجازة طويلة

وأكد عمار هلال، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان أن نسبة الإشغال سوف تناهز 100 % في فندق ماريوت الفرسان خلال إجازة عيد الأضحى، لافتاً إلى ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق في العاصمة خلال العيد إلى أن الإجازة تعتبر طويلة نسبياً.

ولفت إلى وجود عروض جديدة وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء موضحاً أن معدلات الإشغال بشكل عام مرتفعة في هذا الوقت من العام، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية لإجازة الصيف. وأضاف عمار هلال أن الفندق يقدم خلال العيد عروضاً على الإقامة وخصومات على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

وحول أسعار الغرف خلال الفترة الحالية أكد مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان أن الأسعار تتراوح بين 600 و1000 درهم وتختلف حسب وقت الحجز، لافتاً إلى أن سبب الارتفاع الكبير في الإشغالات بسبب زيادة الطلب خلال فترة الذروة.

حيث يزيد عدد السياح القادمين من خارج الإمارات مع بدء الإجازات الصيفية في دول الخليج ويضاف إليهم السياحة الداخلية، حيث يحرص الكثير من سكان الدولة على قضاء إجازات العيد في الفنادق والمنتجعات ويفضلونها على السفر.

وأضاف أن الأعياد تعتبر من أكثر فترات الجذب السياحية للفنادق في الدولة بشكل عام. وقال: تشهد هذه الفترة ارتفاعات كبرى في معدلات الإشغال تجاوزت فترة ما قبل «كوفيد 19»، مما أدى إلى عودة القطاع السياحي إلى طبيعته بشكل كامل وتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100 % وخاصة المنشآت الشاطئية وفي منتجعات أبوظبي.

عروض وخصومات

ويقول الدكتور هيثم الحاج علي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات «دبي لينك» كما جرت العادة، بدأت الفنادق في مختلف إمارات الدولة التحضير لعطلة عيد الأضحى مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لأن الفترة بين العيدين قصيرة، حيث سعت العديد من الفنادق إلى تقديم عروض مختلفة على غرف الفنادق.

فالبعض قدّم ليلة مجانية لكل 4 ليال مدفوعة، إضافة إلى خصومات في المطاعم والمرافق، بينما أطلقت فنادق أخرى عروضاً لفترة الصيف، بما في ذلك عيد الأضحى، لرفع معدلات الإشغال. وشملت العروض خصومات على الإقامة تصل إلى 30 %، بينما وصلت الخصومات إلى 40 % على المأكولات والمشروبات، و50 % على النوادي الصحية، إضافة إلى إقامة مجانية للأطفال.

معدلات الحجز

وأكد الخبير السياحي رياض الفيصل أن القطاع الفندقي يستعد لعطلة عيد الأضحى بعروض متميزة ومشجعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الحجز في الفنادق بمختلف إمارات الدولة، وفي العاصمة على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن أبوظبي تتمتع بالبنية التحتية القوية في قطاع الفنادق، إضافة إلى التنوع الكبير في المعالم السياحية.

وأضاف أن العديد من المنشآت الفندقية سجلت زيادة بالأسعار مقارنة مع الأوقات العادية بسبب الأقبال الكبير خلال إجازة العيد، وأشار إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي في أبوظبي مع تحسن تدريجي في نسب الزوار الدوليين من الوجهات الخضراء.

وأشار رياض الفيصل إلى أن أسعار الغرف الفندقية تتناسب طرداً مع موقع الفندق وتصنيفه، وهناك عروض تبدأ من نحو 300 درهم لليلة واحدة في بعض المناطق وتزداد طرداً حسب الموقع والمنطقة ودرجة التصنيف.

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