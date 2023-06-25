17 % مكاسب «بيتكوين» في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

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كسرت عملة «بيتكوين» فترة وجيزة مستوى 31 ألف دولار، وارتفعت العملة المشفرة الأكبر من بين العملات بـ17 % في الأسبوع.

وكانت أكبر عملة مشفرة تتداول بين 30617 و30879 دولاراً أمس، متخلية عن ذروة 31412.72 دولاراً التي حققتها أول من أمس للمرة الأولى، منذ 8 يونيو 2022. وكان المستثمرون متفائلين حينما قدمت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، طلباً للحصول على أول صندوق يتم تداوله في بورصة «بيتكوين» الفوري في الولايات المتحدة والذي فتح الباب أمام المؤسسات الأخرى، لتقديم أي من ملفات المنتج نفسه أو تحديث الإيداعات الموجودة.

وقد استفادت عملة «بيتكوين» من إطلاق إحدى منصات العملات الرقمية الجديدة وهي منصة «إي دي إكس ماركيتس»، وهي منصة عملات رقمية مدعومة من قبل كبار اللاعبين في وول ستريت.

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