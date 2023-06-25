موانئ دبي العالمية تضاعف قيمة علامتها التجارية في 4 سنوات إلى 6.46 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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تضاعفت قيمة العلامة التجارية لشركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» من 3.48 مليارات درهم في 2020 إلى 6.46 مليارات العام الجاري، بنمو سنوي 16.7 % بحسب تقرير شركة «براند فاينانس» للعلامات التجارية الرائدة.

وكشف التقرير أن «موانئ دبي العالمية» تصدرت منطقة الشرق الأوسط كأكثر العلامات التجارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من حيث القيمة التي وصلت إلى 3.48 مليارات درهم في 2020 ثم ارتفعت إلى 4.04 مليارات في 2021، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 5.62 مليارات العام الماضي، ثم قفزت خلال العام الجاري إلى 6.46 مليارات درهم بنمو 15 % مقارنة بالعام 2022.

وبلغ إجمالي القيمة الاستثمارية لمشاريع المجموعة حول العالم 65 مليار دولار (239 مليار درهم) نهاية 2022، وذلك في إطار سعيها المستمر لتشكيل مستقبل أفضل للتجارة العالمية. كما استثمرت أكثر من 20 مليار دولار (73.5 مليار درهم)، على مدى العقد الماضي، في مجالات الموانئ والمحطات والأعمال اللوجستية والمناطق الحرة، والخدمات البحرية والحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين التي اتسمت بها البيئة الاقتصادية العالمية المفعمة بالتحديات، لا تزال موانئ دبي العالمية تتمتع بوضع جيد، لتقديم نتائج محسَّنة مستمرة، ومن المتوقع أن تواصل محفظة الشركة تحقيق النمو خلال 2023، الذي كانت بدايته مشجّعة، مع سعيها إلى ترسيخ استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بشكل أكبر.

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