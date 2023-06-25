مطعم كلاي يطلق أسبوع السيفيتشي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا مطعم كلاي البيروفي الياباني في دبي ضيوفه إلى رحلة استثنائية للاحتفال بأسبوع السيفيتشي حتى 30 يونيو وحث عشّاق الطعام على اختبار تجربة الانغماس في مزيج آسر من النكهات وسط إطلالات رائعة على جزيرة بلوواترز.

ويعود أسبوع السيفيتشي حصرياً حتى نهاية الشهر من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً. ويدعو مطعم كلاي، الضيوف للانطلاق في رحلة لا تنسى يتذوقون خلالها النكهات الشهية لثلاثة أصناف مختلفة من السيفيتشي، يتم تحضير كل صنف بعناية باستخدام أجود المكونات الطازجة، بدءاً من شرائح السمك الطرية وصولاً إلى التتبيلات المعززة بالحمضيات المنعشة، لتعكس جوهر تقاليد الطهي البيروفية واليابانية على حد سواء. ويعتبر أسبوع السيفيتشي مناسبة مميزة لعشاق المأكولات البحرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز