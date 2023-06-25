عرض خاص من «فيرمونت النخلة» لعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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يقدم فندق فيرمونت النخلة Fairmont The Palm، الواقع على نخلة جميرا، لضيوفه تجربة إقامة مع حسومات حصرية لفترة محدودة فقط.

ويمكن للمقيمين في الإمارات الاستمتاع بإجازة مميزة داخل المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بأسعار منافسة للغاية، إضافة إلى خصم 25% على جميع المطاعم والمقاهي، بما في ذلك عرض وجبتين بسعر واحدة لبوفيه الإفطار والعشاء.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المأكولات الشهية وألذ الأطباق، بما في ذلك مطعم ليتل ميس إنديا المعتمد من دليل ميشلن، ومطعم كافيه بيروت الحائز جوائز عدة، الذي يتميز بأجوائه الساحرة قرب البحر، ومطعم الستيك البرازيلي فريفو، وعالم الطهي الآسيوي BA Boldly Asian، وغيره الكثير. وللاستفادة من العرض يجب استخدام الرمز UAE2023. ويمكن الحجز عبر التواصل مع قسم الحجوزات قبل يومين من تاريخ الحجز.

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