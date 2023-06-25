«أرتال» تنضم إلى إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «أرتال»، العلامة التجارية الإماراتية العصرية للأزياء النسائية، بوتيكها الأول في إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة.

وتحتضن الوجهة الجديدة في عالم الموضة الراقية مجموعة مؤلفة من 8 علامات تجارية محلية للملابس تحظى بشهرة واسعة النطاق وتصاميم عصرية تناسب مختلف الأذواق.

وشهد حفل إطلاق المتجر، والذي تم تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عرض أزياء مميز تم تنظيمه بهذه المناسبة.

وقالت زينب سالم، المدير المؤسس في بوتيك «أرتال»: «يسعدنا أن يفتح أرتال أبوابه أمام عميلاتنا، حيث نقدم لهن تجربة تسوق فريدة من نوعها تحتفي بروح وثقافة وجماليات الإمارات من خلال التصاميم الإماراتية المعاصرة».

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