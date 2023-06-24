«الإمارات للتنمية» يبرز دور تمويل الطاقة المتجددة في دعم الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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سلط مصرف الإمارات للتنمية، الضوء على أهمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتحقيق رؤية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي. وجاء ذلك خلال قمة الشرق الأوسط للتحول المستدام التي انعقدت خلال يومي 20 و21 يونيو الجاري في دبي، وشارك فيها مصرف الإمارات للتنمية إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع. واستعرض المصرف ضمن جناحه الخاص في القمة حلوله التمويلية المرنة والمخصصة مع التركيز بصورة خاصة على حلول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويلعب المصرف دوراً محورياً في هذا المجال، حيث تغطي حلوله التمويلية ما يصل إلى 100 % من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترة سماح لمدة عامين.

وتضمنت مشاركة المصرف في القمة جلسة نقاش مع عبدالله العبودي، نائب رئيس أول تمويل المشاريع والشركات في المصرف بعنوان «دفع عجلة التنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارات: استشراف استراتيجيات تمويل الطاقة المتجددة»؛ وتناول فيها العبودي الدور المحوري لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تحقيق رؤية الإمارات في التنويع الاقتصادي والاستدامة. وسلط الضوء كذلك على دور مصرف الإمارات للتنمية في دعم الطموحات الوطنية لتحقيق تحول عادل ومنصف لقطاع الطاقة.

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