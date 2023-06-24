«مالية عجمان» تنظم دورة حول الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة المالية في عجمان دورة تدريبية متخصصة لموظفي حكومة عجمان حول الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات العامة بهدف تمكينهم من اكتساب الأدوات والمهارات المستخدمة في تحليل مسارات الإيرادات العامة والتنبؤ بها، بشكل حديث وفعال، ما ينعكس إيجاباً على تحسين عملية تخطيط الموازنة العامة وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها.

وقال محمد خليف مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة: نعمل بشكل متواصل على تنظيم دورات تدريبية للموظفين الماليين بالحكومة بمختلف اختصاصاتهم بناءً على خطة مدروسة لتلبية احتياجاتهم؛ ولبناء رأس مال بشري قادر على دعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الاستدامة المالية بالإمارة ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها.

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