خصومات حتى 80 % بمعرض عيد الأضحى في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض عيد الأضحى 2023، ويقدم الحدث الذي تتواصل فعالياته حتى 2 يوليو المقبل، عروضاً متميزة، وخصومات كبرى تصل إلى 80 % على مجموعة واسعة من المنتجات، وسط مشاركة كبار تجار التجزئة، وعدد كبير من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويتوقع أن يشهد الحدث الذي تنظمه شركة «ليز إيفنت» للمعارض إقبالاً كبيراً من الزوار في ظل تزامنه مع موسم التسوق الحافل خلال الصيف وعطلة عيد الأضحى وما يحفل به المعرض من أجواء بهيجة وفعاليات ترفيهية وتخفيضات كبرى على منتجات متنوعة بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يمثل واحداً من أبرز وجهات التسوق والترفيه الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي تنظم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص المركز على استضافته سنوياً وتقديم كل أشكال الدعم له وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات العارضة، نظراً للنتائج الإيجابية التي يحققها في كل عام. ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً.

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