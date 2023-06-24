61 % زيادة بمتوسط الذهاب إلى المطاعم أسبوعياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اللقاء الدوري الرابع مع شركاء قطاع المأكولات والمطاعم، حيث تم تسليط الضوء على نتائج فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات 2023 التي اختتمت مؤخراً، وكذلك استبيان حملة Gastronomy Always On التي أطلقتها الدائرة.

جاء ذلك لتعزيز منظومة الإمارة الحيوية التي تزخر بأكثر من 13 ألف مطعم ومقهى، إلى جانب دعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام.

وأظهرت نتائج استبيان Gastronomy Always On، تحقيق زيادة بنسبة 61% في متوسط عدد مناسبات الذهاب للمطاعم أسبوعياً لتصل إلى 2.9 مرة مقارنة بـ 1.8 مرة في الاستبيان الماضي. وينفق السكان حالياً 162 درهماً بالمتوسط في الأسبوع على تناول الطعام في المطاعم، أو 51 درهماً لكل زيارة.

كما أظهرت النتائج ارتفاعاً في التوصيل المنزلي 17% أسبوعياً من 1.7 إلى 2.0 مرة. وكان واضحاً أيضاً ارتفاع مستوى رضا السكان عن عروض المأكولات في دبي، حيث وصل المعدل إلى 8.7 ضمن الاستبيان بزيادة 11.5% مقارنة مع الاستبيان السابق.

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