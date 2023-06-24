«الاتحادية للضرائب» تتعاون مع غرفة رأس الخيمة للتوعية الضريبية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك سعياً نحو بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية بين الطرفين بهدف دعم استراتيجية التثقيف والتوعية الخاصة بنظام الضرائب لمجتمع رجال ورواد الأعمال والمستثمرين، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة المتعلقة بدعم رجال ورواد الأعمال والمستثمرين.

وقّع مذكرة التفاهم خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وذلك بمقر الهيئة في دبي. وأكد خالد البستاني، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، مشيرا إلى أن المذكرة تعد نموذجاً فعالاً للعمل مع الهيئة للتوعية والتثقيف بشكل موسع بالنظام الضريبي في الإمارات ومستجداته وخدماته الاستباقية التي يوفرها.

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