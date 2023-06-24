غرفة الفجيرة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المحكّمين التجاريين

المصدر: الفجيرة – وام

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احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل وإعداد 15 من المحكّمين التجاريين، وذلك في إطار اتفاقية موقعة مع المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، وانطلاقاً من أهداف وتوجيهات مجلس إدارة الغرفة للإسهام في تفعيل مهام مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري.

حضر الحفل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومصبح المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، والدكتور عدنان أبو عودة، رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك في مقر الغرفة.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي أهمية التحكيم؛ كونه يحقق سرعة الفصل في المنازعات بعيداً عن مختلف أشكال هدر الإجراءات. وثمن دور المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين لإسهامه في تأهيل وإعداد المحكمين.

وأكد سلطان الهنداسي حرص الغرفة على تفعيل مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري، وذلك لازدياد أهمية مراكز التوفيق والتحكيم التجاري، مع توسع الأعمال التجارية والاستثمارية؛ وذلك بهدف الدفع بالعملية التنموية في الإمارة إلى الأفضل، وإيجاد بيئة مناسبة بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى.

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