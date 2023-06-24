سوق دبي المالي يصعد بأعلى وتيرة في 5 جلسات

المصدر: دبي- محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه وسجل في آخر جلسات الأسبوع، أكبر وتيرة صعود يومية في 5 جلسات، مرتفعاً بنسبة 0.43% إلى مستوى 3792.51 نقطة. وربح رأسماله السوقي ما يناهز 3.9 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 651.09 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 655 ملياراً بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «أملاك للتمويل» و«تعليم» مكاسب 19 شركة بالسوق، وارتفعا 3.2% و2.3% على التوالي، في حين استحوذ سهم «تعليم القابضة» على سيولة جاوزت 51.1 مليون درهم، بنسبة 12% من إجمالي السيولة البالغة 425.2 مليوناً.

وفي ختام التداولات، قفز سهما «اكتتاب» و«الفردوس القابضة» بالحد الأقصى إلى 0.277 درهم و0.594 درهم على التوالي.

وفي سوق أبوظبي، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 9556.9 نقطة، وارتفعت أسهم اﻻتحاد للتأمين 14.9%، وهيلي القابضة 11.1%، وأسمنت الفجيرة 5.4%، وأي دي سي كوربوريش 4.8%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.5%.

تداولات الأسبوع

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 54.6 مليار درهم خلال أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على أسهم المالية والبنوك والعقار والصناعة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.35 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية وصولاً إلى 3.4 تريليونات نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.752 تريليون درهم لسوق أبوظبي و655 مليار درهم لسوق دبي.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09%، خلال 5 جلسات، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعات مؤشرات القطاعات بنسبة 5.9%، تلاه قطاع الاتصالات 2.12%، والعقار 0.55%.

وصعدت أسهم الفردوس القابضة 29.7%، ودار التكافل 10.9%، واكتتاب القابضة 9.9%، وأملاك للتمويل 6.7%، والإثمار القابضة 5.6%، وزاد تعليم القابضة 5.5%، وسلامة 3.8%، والخليج للملاحة 3%، وإعمار للتطوير 2.1%، ودو 2.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بأكثر من 277.8 مليوناً، تلاه «الإثمار القابضة» بسيولة 183.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 161.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي تصدر الأسهم الرابحة ألفا ظبي القابضة 15.8%، وأريد 15%، والاتحاد للتأمين 14.9%، وهيلي القابضة 11.1%، ورأس الخيمة العقارية 7.6%، وزاد وجي إف أتش المالية 5.9%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.6%، والجرافات البحرية 2.8%، وطاقة 5.1%، وبيانات 4.2%، وحياة للتأمين 5%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.1 مليار درهم مغلقاً عند سعر 396 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 661.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة قاربت 627.5 مليوناً.

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