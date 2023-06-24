«إيه جيه إم إس جلوبال»: ضريبة الشركات بالإمارات نموذج يحتذى

المصدر: دبي - البيان

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وصفت شركة «إيه جيه إم إس جلوبال» للاستشارات قانون الضرائب على الشركات، الذي بدأ سريانه في الإمارات منذ مطلع الشهر الجاري، بأنه نموذج يحتذى لأي دولة أخرى تعتزم تطبيق ضرائب على أرباح الشركات العاملة على أرضها، لاحتوائه على مميزات عدة، خصوصاً إذا ما قورن بالقوانين المماثلة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته الشركة.

وقال د. أبيشيك جاجو، الرئيس التنفيذي للشركة: «يتعين الإشارة إلى ميزة مهمة يتسم به قانون الضرائب على الشركات في الإمارات، وهو أنه صمم وشرع ليكون عادلاً ومنصفاً، ذلك أنه يستهدف فقط أرباح الشركات التي ساهمت الإمارات في تحقيقها، إما باعتبارها الدولة المقر لهذه الشركات، أي ما يطلق عليهم «الممول المقيم» أو الشركات التي تحقق أرباحها من خلال تواجد افتراضي على أرض الدولة، أو «الممول غير المقيم».

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