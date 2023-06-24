الحسيني يبحث مع وزير الخزانة التركي ترسيخ الشراكات المالية

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلال لقائه أمس مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي والوفد المرافق له، بمقر وزارة المالية في دبي، سبل ترسيخ الروابط والشراكات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا.

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية، يونس الخوري وكيل الوزارة، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية. ورحب محمد الحسيني بمحمد شيمشك، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيراً للخزانة والمالية في تركيا، متمنياً له وللشعب التركي المزيد من التقدم والازدهار.

تقدم وازدهار

وأكد حرص الإمارات على ترسيخ العلاقات مع تركيا بمختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يساهم في دفع مسيرة النمو والتقدم والازدهار في البلدين الصديقين. وقال: «تجمع الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية وثيقة بفضل رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي مستدام وتخدم التوجهات المستقبلية للبلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة».

وارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 40 % إلى 18.9 مليار دولار في 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3 % من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

وتم عقد قمة بين رئيسي البلدين في مارس الماضي شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، والتي تشكل دفعة كبيرة على طريق إطلاق مسار جديد من النمو المستدام المشترك، والفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة.

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