«بيور جولد ليفينج»: اكتمال برج «بي جي أبر هاوس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بيور جولد ليفينج» اكتمال أعمال بناء وتجهيز البرج السكني «بي جي أبر هاوس»؛ أول مشروع للشركة ويقع في منطقة الفرجان.

ويضم البرج 103 وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق استوديو مبنية وفقاً للمعايير الحديثة الأكثر صرامة، وقد تم تسليمها قبل التاريخ المتوقع في 30 يونيو، كما تم استكمال وتسليم متجرين.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة بيور جولد ليفينج: يضم «بي جي أبر هاوس» مرافق عدة تشمل صالة يوجا وبركة سباحة ممتدة وبركة أخرى للأطفال وجاكوزي، ومنطقة للشواء، وصالة رياضية كاملة التجهيز. واستمراراً لخطة التوسع الخاصة بالشركة، أوضح ميرشانت أن العام الجاري سيشهد إطلاق بيور جولد ليفينج مشروعين سكنيين جديدين في الفرجان وميدان. وهناك «بي جي وان» الفرجان الذي يقع على بعد دقيقة واحدة من محطة مترو ديسكفري جاردن.

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