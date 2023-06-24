إطلاق «سكاي إيديشن» في «شوبا سي هافن»

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت «شوبا العقارية»، عن «سكاي إيديشن»؛ الإضافة النوعية إلى مشروعها «شوبا سي هافن»، وتتضمن شققاً بمساحاتٍ فسيحة في الطوابق من 49 إلى 59 من البرج A، التي تتيح وصولاً حصرياً لقاطني هذه الشقق وضيوفهم.

كما يشمل كل طابق منها ثلاث شقق فقط، تقدم تجربة معيشة فاخرة من خلال تزويد قاطنيها بإطلالات بدرجة رؤية 270 على ميناء دبي والنخلة جميرا وأفق مرسى دبي، فضلاً عن توفير مجموعة من الخدمات الحصرية. كما يتضمن ميزات، مثل الردهات والمصاعد الحصرية للشقق في الطوابق من 49 إلى 59، إلى جانب طابقين من المرافق المخصصة، بما في ذلك مسبح لامتناه؛ وناد على سطح المبنى .

كما يوفر «سكاي إيديشن» مجموعة حصرية من 33 وحدة سكنية، مع وحدتين سكنيتين بأربع غرف نوف، ووحدة سكنية بثلاث غرف نوم. وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري، في ظل منظومة القوانين والتشريعات المرنة، وبفضل تنوع وتميّز الفرص الاستثمارية العقارية التي تتيحها.

ونحرص في «شوبا العقارية» على بناء مشاريع مميزة للمستثمرين الدوليين«. وتعد دبي مركزاً رائداً للعقارات الفاخرة، وقد عززت السياسات الحكومية الاستباقية مكانة المدينة المرموقة عالمياً، مما يسهم في ارتفاع الطلب على المدى الطويل من المشترين والمستثمرين.

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