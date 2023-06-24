«نخيل» تحصد 5 جوائز في قمة سعادة الموظفين

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة «نخيل»، بـ5 جوائز في قمة وجوائز سعادة الموظفين 2023 التي تحتفي بقصص سعادة الموظفين. وحصدت «نخيل» في حفل توزيع الجوائز الجائزة الذهبية عن فئتي أفضل برنامج تعريفي للمتدربين وأفضل مبادرة تغيير مدفوعة بالموظفين، والجائزة الفضية عن فئة أفضل استراتيجية تعاقب في القيادة، كما حصل موظفا «نخيل» المتميزان روبي رييس، وكيران سكوت، على جوائز ارتقاء سلّم النجاح، وأفضل مدير للموارد البشرية للعام على التوالي.

وقال جنيد رحيم الله، الرئيس التنفيذي المالي لدى شركة نخيل: هذا التكريم من مؤسسات وخبراء القطاع يأتي تقديراً لجهودنا المتميزة في دعم موظفينا الذين هم أولويتنا وفي صميم كل ما نقوم به. ونلتزم في جميع أنشطتها رفاه الموظفين وتوفير بيئة عمل تمكّنهم من الازدهار والتطور وتولّي زمام القيادة.

وجاء هذا النجاح بعد حصول الشركة على شهادة الاعتماد أفضل بيئة عمل من مؤسسة البحوث والاستشارات العالمية غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط.

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