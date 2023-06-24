تكريم «راكز» لحملاتها الترويجية المستدامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحضور سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة العضو الفخري بمجموعة عمل الإمارات للبيئة، كرمت المجموعة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في حفل توزيع جوائز الإمارات لإعادة التدوير أخيراً، حيث فازت راكز في فئة «حملة جمع الزجاج» وتم كذلك تكريمها كواحدة من أفضل 10 مشاركين في «حملة جمع علب الألمنيوم».

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: لعبت الجهود الدؤوبة في حملات جمع الزجاج وعلب الألمنيوم من مختلف المناطق التابعة لـ «راكز» دوراً في دعم مساعي الإمارات، لتشجيع عمليات إعادة التدوير، وسنواصل مشاركتنا في مثل هذه المبادرات التي تساهم في دعم الاستدامة.

وأضاف: يتم تنظيم هذه الحملة بشكل نصف سنوي، حيث تمكنت «راكز» في هذا العام من جمع 15056 كيلوجراماً من الحاويات الزجاجية في منطقتي الحمرا والغيل، مع جمع علب ألمنيوم قدر حجمها بـ488 كيلوجراماً من مناطق الحمرا والحليلة والغيل الصناعية ومنطقة راكز للأعمال.

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