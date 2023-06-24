بلدية أبوظبي تعرّف شركات المقاولات بمستجدات التصنيف

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة، إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات الإمارة.

جاء ذلك عبر ورش عمل عقدتها البلدية من خلال قطاع تخطيط المدن حول نظام تصنيف شركات المقاولات، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وقيد المهن، خلال الربع الثاني من العام الجاري. واستهدفت هذه الورش رفع معدل التنسيق والتعاون مع هذه الكيانات للارتقاء بالخدمات بشكل مستمر والاطلاع على آخر المستجدات والقوانين والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت محاور الورش توعية المنشآت الهندسية بخصوص نظام وتعليمات أنظمة التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوبة من المنشأة الهندسية أثناء تقديم طلب التصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف.

ودعت البلدية المعنيين للاطلاع على دليل الخدمات الخاصة بخدمات التصنيف للمنشآت الهندسية على الموقع الرسمي لدائرة البلديات والنقل، حيث تم تحديث أدلة المستخدمين لخدمات إدارة التصنيف وقيد المهن على الخدمات الإلكترونية بمنصة «تم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز