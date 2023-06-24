«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدرب 40 طالباً في برنامجها الصيفي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، 40 طالباً إماراتياً من طلاب المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات للانضمام إلى برنامجها السنوي للتدريب الصيفي. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات العملية التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل، كما يعزز اهتمامهم في الالتحاق إلى القطاع الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية للإمارات.

وبلغ برنامج التدريب الصيفي للشركة عامه الـ21؛ ويهدف إلى تزويد الطلاب المواطنين بالخبرة الميدانية؛ بالأخص طلاب العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يتطلب تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي – استراتيجية مشروع 300 مليار –انخراط أكبر للطلاب الإماراتيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما يمثّل برنامجنا الصيفي فرصة مميزة للشباب الإماراتي في منحهم خبراتهم الأولى في المجال الصناعي. أتطلع إلى الترحيب بالدفعة الجديدة من الطلبة، وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المجالات الصناعية في الدولة».

ويشكل البرنامج جزءاً من طموح الشركة بدفع وتطوير الكفاءات الشابة في الإمارات العربية المتحدة. كما رَعَتْ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الدراسة الجامعية لأكثر من 500 طالب منذ العام 2001. ويعمل الآن أكثر من 80 خريجاً جديداً في الشركة.

وتوفر الشركة برامج التدريب الوطنية الذي يستهدف توظيف خريجي الثانوية العامة وتطوير مهاراتهم في الوظائف الفنية والعمل في المواقع التشغيلية لدى الشركة.

وتخرج أكثر من 5000 مواطن من هذه البرامج منذ إطلاقها في 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث وصل بعضهم إلى أعلى المستويات القيادية في الشركة.

ووظفت الشركة أكثر من 220 مواطناً من بينهم 100 امرأة خلال 2022 دعماً للتوطين. كما بلغ متوسط أعمار الشباب الإماراتيين الملتحقين بالشركة 23 عاماً. كما تنظم برامج توعوية متعددة تهدف إلى تشجيع الطلاب على الالتحاق بمجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتمكنت هذه البرامج من الوصول إلى 6000 طالب العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز