جمارك دبي تواكب عام الاستدامة بمشروعات ومبادرات نوعية

المصدر: دبي - البيان

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تولي جمارك دبي أهمية مضاعفة لدعم الاستدامة البيئية بإطلاق مبادرات ومشروعات تعمل على توفير بيئة آمنة ومستدامة وصحية، بما يؤكد التزامها تهيئة البيئة اللازمة لسعادة الفرد والمجتمع، والمحافظة على السلامة المهنية لمواردها البشرية.

وتعد الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش الجمركي في المراكز الجمركية لجمارك دبي كافة نموذجاً حيوياً لدورها في الحفاظ على البيئة، وحرصت الدائرة على تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وحصلت عبر ذلك على ختم 100% لاورقية، كما أعلنت الدائرة بداية العام الجاري عن مبادرة الجمارك الخضراء التي تمثل نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، بما يتماشى مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر «COP 28».

ويدعم قطاع التفتيش الجمركي استراتيجية الدائرة لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، ويُعد مبنى إدارة الدعم الفني بمنطقة ورسان بدبي من المباني الخضراء، ويوفر بيئة صحية وآمنة للمفتشين، وكذلك الوسائل الداعمة لعمليات التفتيش سواء أجهزة متنقلة أو وحدة الكلاب الجمركية K9.

وبناء على طلب ومواصفات جمارك دبي أصبح جهاز فحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية في المنفذ البحري أحدث وأول جهاز في العالم، صمم المبنى الخاص بالجهاز بخرسانات ذات مواصفات خاصة صديقة للبيئة تحمي المفتشين والبيئة من أي تأثير إشعاعي. كما يعد جهاز فحص مركبات المسافرين في المنفذ البري ذا تصميم ومواصفات خاصة تضمن عدم تأثر العناصر البشرية بقوة إشعاع الجهاز في أثناء عمليات التفتيش، لتصل درجة الأمان والسلامة إلى 100%.

واختارت جمارك دبي سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية لدعم وحدة المباحث الجمركية (سياج).

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