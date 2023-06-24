شراكة بين «دو» و«زين تك» لتمكين المؤسسات من دفع عجلة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، و«زين تك» ـ مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين، إبرام اتفاقية شراكة بمجال طرح وتسويق المنتجات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتعزيز تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يسهم بتحقيق أهداف الحياد المناخي وضمان مستقبل خالٍ من الكربون.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «سنعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات صائبة قائمة على البيانات وتسخير الإمكانات والقدرات التي توفرها السحابة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والطائرات من دون طيار».

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