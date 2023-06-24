«شيميرا أبوظبي» تدعم شركة «تابي» بتمويل دين بقيمة 50 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة شيميرا، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي، المساهمة في تمويل الدين الأخير لشركة «تابي» لتكنولوجيا الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة. وقد بلغ إجمالي الدين 350 مليون دولار.

ساهمت شيميرا بمبلغ 50 مليون دولار لدعم خطط شركة «تابي» للتوسع بأعمالها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ما ساهم به شركاؤها الدوليون، وهو ما يعكس قدرات شيميرا وتركيزها على دفع نمو الشركات التي تعتمد أعمالها على التكنولوجيا في المنطقة من خلال حلول التمويل الائتماني، وهو ما يعزز كذلك قوة منصة رأس المال المخاطر لدى الشركة.

وأكد سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا أبوظبي، عزم الشركة مواصلة دعم الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية لما يذخر به هذا القطاع من أفكار مبتكرة وتغيرات محورية في المنطقة.

وأوضح شعيب أن هذا الالتزام يأتي في إطار أهداف الشركة لتطوير خدمات القطاع المالي بدول المنطقة، كما أنه يمهد الطريق لتنمية الاستثمارات عالية القيمة في هذا القطاع مستقبلاً.

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