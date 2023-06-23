5 عقود تأجير لـ «أدنوك للحفر» بـ 7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة «أدنوك للحفر» على 5 عقود مدتها 10 سنوات بقيمة تصل إلى 7 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار) بهدف دعم عمليات الحفر المتنامية الخاصة بشركة «أدنوك البحرية».



ووفقاً للشروط التعاقدية، وخاصة المتعلقة منها بمدة العقد، تم توقيع العقود المذكورة مع «أدنوك البحرية» نظراً إلى القوة التنافسية لسوق الحفارات البحرية ذاتية الرفع وقيمة التسعيرات اليومية العالية. وتتعلق العقود، التي ستدعم عمليات الحفر في 5 حقول ضمن محفظة الأعمال البحرية لشركة «أدنوك»، بتأجير خمسة حفارات بحرية ذاتية الرفع متطورة وبمواصفات عالية مع الأطقم العاملة عليها والمعدات اللازمة لتشغيلها.



وسيبدأ التشغيل التدريجي للحفارات المذكورة من نهاية 2023، وسيظهر أثرها المالي المتوقع خلال 2024 في النمو الكبير الذي ستشهده الإيرادات، ثم بشكل كامل في إيرادات عام 2025. وقد تم تضمين الإيرادات المتعلقة بهذه العقود ضمن توجيهات الشركة لعام 2023 بأكمله والتوجيهات على المديين القصير والمتوسط.

رؤية مستقبلية

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تشكل العقود الطويلة الأجل القاعدة الأساسية لنموذج أعمالنا، وتوفر لنا رؤية مستقبلية واضحة عن الأرباح، كما سيستفيد المساهمون، مع مواصلة الشركة توسعة أسطولها، من فرص الاستثمار المباشر في تحقيق خطط «أدنوك» بتسريع نمو السعة الإنتاجية التي ستنعكس في تسريع ارتفاع الإيرادات وزيادة عائدات المساهمين التصاعدية طويلة الأجل مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».



يُذكر أن الحفارات الخمسة قد تم الاستحواذ عليها ضمن برنامج الشركة الطموح لتسريع توسعة أسطولها من الحفارات بهدف تمكين «أدنوك» من تسريع نمو السعة الإنتاجية بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وستكون الحفارات الجديدة، بما فيها سلامة، والسعديات، والسلع، ورمحان، وياس، من بين الحفارات عالية المواصفات والأكثر قدرة العاملة في مياه الخليج العربي.

تقليل الانبعاثات

وسيتم تجهيز كل واحد من الحفارات المذكورة بنظام بطاريات متطور لتخزين الطاقة؛ ما سيمكن من تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات.



يشار إلى أن نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة يُمكّن من تخزين الكهرباء في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى توليد طاقة مستمرة، أو حاجة لتوفير طاقة إضافية فورية عندما يكون الطلب عالياً.



وتعتبر الحفارات الجديدة محورية ضمن استراتيجية «أدنوك للحفر» القوية للحد من الانبعاثات، وضمان التزام الشركة بدعم هدف «أدنوك» بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.



ويأتي حصول «أدنوك للحفر» على هذه العقود التي تصل قيمتها إلى 7 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، بعد حصولها على عقود طويلة الأجل فاقت قيمتها 42.23 مليار درهم (11.5 مليار دولار ) تم الإعلان عنها منذ بداية 2022.

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