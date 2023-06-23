تكريم «أبوظبي الإسلامي» في جوائز السندات والصكوك في الشرق الأوسط

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تكريمه بثلاث جوائز مرموقة في «جوائز السندات والصكوك في الشرق الأوسط للعام 2023»، وذلك لمساهماته البارزة في قطاع التمويل.

وتشمل الفئات الثلاث للجوائز أفضل صفقة صكوك سيادية عالمية في العام وأفضل صفقة مشتركة إسلامية في العام وأفضل صفقة تمويل عقاري في العام.

وقال محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: تؤكد هذه الجوائز على مكانة المصرف كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تركز على دفع جهود الابتكار وإيجاد قيمة أفضل للمتعاملين. وسنواصل سعينا لتحقيق التميز من خلال مشاركتنا في صفقات طموحة ومؤثرة تنعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية.

ومُنحت إحدى الجوائز لمصرف أبوظبي الإسلامي لخبرة «أبوظبي الإسلامي» في تسهيل صفقات صكوك سيادية واسعة النطاق.

كما حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة أفضل تمويل إسلامي مشترك لهذا العام، وذلك باعتباره المنّظم الرئيسي ومنسق الشركاء الرئيسيين لعملية التمويل المستدامة بصيغة المرابحة مزدوجة الشريحة وقد سلطت الصفقة الضوء على ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي في هيكلة الحلول المالية المبتكرة والمستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم مصرف أبوظبي الإسلامي لخبرته في قطاع التمويل العقاري والتزامه بدعم المشاريع الكبرى.

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