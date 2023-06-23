تعيين أحمد القبيسي مديراً عاماً لغرفة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تعيين أحمد القبيسي بمنصب مدير عام الغرفة. وسيعمل القبيسي من منصبه الجديد على توظيف خبراته السابقة لتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال في إمارة أبوظبي، للوصول بالقطاع الخاص إلى أقصى إمكاناته في مختلف المجالات الاقتصادية لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع أهداف غرفة أبوظبي الطموحة الرامية إلى تمكين مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته، لتكون إمارة أبوظبي الخيار المفضل للشركات والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وتمتد خبرة القبيسي في قطاع الأعمال والاستثمار والاستراتيجية على مدى أكثر من عقدين. كما يتمتع بشبكة علاقات راسخة مع العديد من الجهات والهيئات التنظيمية في الإمارة، حيث شغل منصب مدير تنفيذي في دائرة المالية والاستثمار في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إلى جانب عضويته في فريق قيادة الشركة، فضلاً عن خبراته العالمية التي اكتسبها من عمله في شركة البترول البريطانية وشركة إرنست ويونغ.

وقال عبدالله المزروعي، رئيس الغرفة: يسعدنا الإعلان عن تعيين أحمد القبيسي مديراً عاماً للغرفة، وذلك في خطوة تؤكد حرص الغرفة على استقطاب الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي على خارطة التنافسية العالمية ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة. وكلنا ثقة بمقدرة القبيسي الكبيرة في لعب دورٍ جوهري في إثراء أداء القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة بدفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال بناء الشراكات والمشاركة الفاعلة في مجتمع الأعمال.

وأضاف: ينسجم قرار التعيين مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي 2023 - 2025، حيث نواصل جهودنا الحثيثة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، سعياً إلى تمكين القطاع الخاص في الإمارة من إطلاق طاقاته الكامنة لتحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة.

كما أعرب عن الامتنان والشكر والتقدير لمحمد المهيري المدير العام السابق للغرفة، بالنظر إلى مساهماته الاستثنائية خلال السنوات الماضية، والتي كان لها الفضل الكبير في تعزيز مسيرة نجاح الغرفة بفضل شخصيته الريادية والاستثنائية وتفانيه الراسخ، فقد كان شخصية قيادية استثنائية وملهمة لكل من عمل معه في غرفة أبوظبي، مشيداً بجهوده المبذولة التي لعبت دوراً واضحاً في نجاح الغرفة وتحقيق إنجازاتها وإطلاق مبادراتها الرائدة.

وقال أحمد القبيسي: يسعدني الانضمام إلى فريق غرفة أبوظبي، هذا الصرح الاقتصادي العريق الذي يحظى بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، وأتطلع إلى مواصلة البناء على الأسس المتينة والإنجازات والمكتسبات التي تحققت، والعمل مع جميع فرق الغرفة بروح الفريق الواحد لإطلاق المبادرات المبتكرة للوصول بالقطاع الخاص إلى أقصى إمكاناته، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة.

ويحمل القبيسي شهادة «عضو مجلس إدارة معتمد» من جامعة هارفارد للأعمال، وسبق له أن شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وأدنوك للتوزيع، وأدنوك للتكرير، كما كان رئيساً للعديد من اللجان التنفيذية ولجان التدقيق واللجان المالية. ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية العالمية من كلية إنسياد للأعمال. كما استكمل برنامج القيادة والإدارة التنفيذية من جامعة هارفارد للأعمال ومن جامعة أكسفورد، وكلية آي إم دي للأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز